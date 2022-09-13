Готовили к обороне Москвы и войне с НАТО: ВСУ разбили "самые престижные" войска РФ

ВСУ разбили "элитную" танковую армию РФ, которую готовили к войне с НАТО / Коллаж фото Reuters, УНИАН

Украинские военные разгромили "самую престижную" 1-ю гвардейскую танковую армию РФ, которую готовили к войне с НАТО и обороне Москвы. На её восстановление понадобятся годы. Об этом заявили в британской разведке.

Стоит отметить, что 1-я гвардейская танковая армия была частично разбита еще вначале вторжения. До мощного контрнаступления ВСУ на Харьковщине её силы так и не смогли восстановить.

"1-я гвардейская танковая армия была одной из самых престижных российских армий, выделена для обороны Москвы и определена для проведения контрударов в случае войны с НАТО. С сильным упадком 1-й гвардейской танковой армии и других формирований Западного военного округа обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослабли. Вероятно, России понадобятся годы, чтобы восстановить этот потенциал", - говорится в сообщении.

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Освобождение оккупированных территорий

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

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