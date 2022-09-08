Было 50 росгвардейцев: партизаны взорвали казарму оккупантов в Мелитополе

Украинские партизаны взорвали базу оккупантов в Мелитополе / Коллаж фото УНИАН, из открытых источников

В Мелитополе, который захватили российские оккупанты, произошла "бавовна". Мощные взрывы прогремели в районе местной школы №14, которую армия РФ превратила в казарму. Об этом сообщает РИА Мелитополь.

По предварительным данным, российскую базу взорвали украинские партизаны. Издание сообщает, что на момент взрыва внутри помещения находилось около 50 бойцов Росгвардии.

Также отмечается, что в школе оккупанты обустроили "избирательный участок", где готовились к проведению так называемого "референдума".

"Школу оккупанты превратили в казарму для Росгвардии (50 человек личного состава) и избирательный участок для проведения псевдореферендума. Есть информация, что туда завезли 3 автобуса агитационного материала. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ разгромили базу оккупантов под Мелитополем и сделали это с помощью хакеров, которые установили точные координаты врага. Они создали в соцсетях фейковые аккаунты девушек и от их имени общались с российскими военными.

Также известно, что 7 сентября был уничтожен штаб "Единой России" в Мелитополе, где оккупанты и коллаборанты готовились к "референдуму". Штаб они организовали в захваченном помещении "Новой почты".

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