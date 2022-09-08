Армия РФ на Юге лишилась нескольких установок C-400 и более 100 солдат

Вооруженные силы Украины за сутки 7 сентября нанесли 13 авиаударов по позициям врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач.
На южном направлении Вооруженные силы Украины за сутки нанесли 13 авиаударов по позициям врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач. Ликвидированы 108 оккупантов. Об этом говорится в сводке Оперативного командования Юг за 7 сентября.
В результате слаженной работы ВСУ потери российской армии составили:
- 5 танков;
- 3 реактивные системы залпового огня "Град";
- 15 единиц авто-бронетехники;
- 10 гаубиц и орудий тяжелой артиллерии;
- 1 тяжелый миномет;
- 2 пусковые установки С-400;
- 1 радиолокатор наведения к С-300;
- 2 состава вражеских боеприпасов в Николаевском районе.
В акватории Черного моря корабельная группировка вражеских сил состоит из более десятка кораблей и катеров. На боевом дежурстве - 2 ракетоносителя в готовности к пуску 16 крылатых ракет "Калибр".
Справка. С-400 "Триумф" — российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), зенитная ракетная система большой и средней дальности. С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.
Принята на вооружение 28 апреля 2007 года. "Триумф" — наименование экспортной версии. Рыночная цена одного дивизиона (4 машины) зенитного ракетного комплекса С-400 составляет около 500 млн долл.
Как сообщал Главред, днем ранее Вооруженные силы Украины сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили более 80 оккупантов.
Вооруженные силы Украины в понедельник, 5 сентября, ликвидировали на Юге 86 российских оккупантов. Также было уничтожено более 20 единиц вражеской техники, четыре склада с боеприпасами и ударный вражеский вертолет Ка-52.
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