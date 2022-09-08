Армия РФ на Юге лишилась нескольких установок C-400 и более 100 солдат

ВСУ на юге отминусовали более 100 оккупантов и несколько установок C-400 / Фото УНИАН

На южном направлении Вооруженные силы Украины за сутки нанесли 13 авиаударов по позициям врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач. Ликвидированы 108 оккупантов. Об этом говорится в сводке Оперативного командования Юг за 7 сентября.

В результате слаженной работы ВСУ потери российской армии составили:

5 танков;

3 реактивные системы залпового огня "Град";

15 единиц авто-бронетехники;

10 гаубиц и орудий тяжелой артиллерии;

1 тяжелый миномет;

2 пусковые установки С-400;

1 радиолокатор наведения к С-300;

2 состава вражеских боеприпасов в Николаевском районе.

В акватории Черного моря корабельная группировка вражеских сил состоит из более десятка кораблей и катеров. На боевом дежурстве - 2 ракетоносителя в готовности к пуску 16 крылатых ракет "Калибр".

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Справка. С-400 "Триумф" — российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), зенитная ракетная система большой и средней дальности. С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Принята на вооружение 28 апреля 2007 года. "Триумф" — наименование экспортной версии. Рыночная цена одного дивизиона (4 машины) зенитного ракетного комплекса С-400 составляет около 500 млн долл.

Как сообщал Главред, днем ранее Вооруженные силы Украины сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили более 80 оккупантов.

Вооруженные силы Украины в понедельник, 5 сентября, ликвидировали на Юге 86 российских оккупантов. Также было уничтожено более 20 единиц вражеской техники, четыре склада с боеприпасами и ударный вражеский вертолет Ка-52.

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