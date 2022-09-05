Супруги-участники популярного ТВ-шоу из Мелитополя начали работать на оккупантов: подробности скандала

Алена Трокай и Юрий Пушкарь перешли на сторону российских захватчиков захватчиков / Фото скриншот 1+1, ria-m.tv

Во временно оккупированном Мелитополе семейная пара, которая "прославилась" в популярном шоу Міняю жінку, начала работать с российскими войсками. Супруги сдавали агрессору позиции Вооруженных сил Украины и всячески способствовали оккупантам.

Речь идет об Алене Трокай и ее супруге Юрии Пушкаре, пишет РИА Мелитополь.

"Эта семейная парочка в своем время работала в ДК Шевченко – руководили караимским ансамблем "Джамат". Алена подрабатывала певичкой в кафе "Мята". Ее супруг-подкаблучник Юрий – экс-руководитель болгарского и караимского обществ, к тому же подрабатывал концентмейстером и помощником руководителя народного болгарсокго ансамбля "Балканы". Пушкарь даже претендовал на должность директора Мелитопольской школы искусств, но комиссия оставила за бортом его кандидатуру. В аналогичной ситуации оказалась и супруга, всегда мечтавшая занять кресло директора ДК Шевченко, и всегда оказывалась на втором плане", - пишет издание.

Позже коллаборанты подались на центральное телевидение, где приняли участие популярном шоу. Примечательно, что герои программы и телезрители дали красноречивую характеристику мелитопольской паре: "Ленивые, скучные люди – живут, как пенсионеры".

С начала войны Алена Трокай "работала" при украинском штабе мэра Мелитополя Ивана Федорова. Уже тогда, как теперь выясняется, женщина была "засланным казачком" российских оккупантов.

"Уже 9 мая Трокай подрабатывала тамадой на шабаше победобесия, который устроили оккупанты в городе", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что пока женщина развлекала российских военных преступников на концертах, ее мужа отправили на учения в оккупированный Крым. После этого в составе армии РФ он был направлен в город Херсон, где нес службу по охране дамбы.

Алена Трокай и Юрий Пушкарь / Фото ria-m.tv

Кроме того, парочка втянула в свою преступную деятельность родителей. Отец Юрия Пушкаря сдал оккупантам координаты расположений военной техники ВСУ. При этом захватчики обещали за "работу" перевести Трокай на "руководящую должность", а ее мужа – с передовой в тыл. К счастью, планам предателей не удалось сбыться, СБУ перехватила телефонный разговор, и отец предателя оказался на скамье подсудимых.

Подозрение заочно огласили также самой наводчице Алене Трокай, которая сегодня пребывает в Мелитополе. Должности предательнице никто не дал, а мужа в тыл не перевели.

Как сообщал Главред, роженица из роддома в Мариуполе Марианна Вышемирская, фото с которой после бомбежки российскими оккупантами роддома в марте облетело весь мир и побывало на первых полосах многих газет, снялась в пророссийском ролике. Блогерша показала видео о том, "как налаживается мирная жизнь в Мариуполе".

Ранее в Сети появилось видео с предательницей Украины из Лисичанска. В прошлом году девушка пела патриотическую песню ко Дню Независимости Украины, а в 2022-м - с улыбкой и слезами счастья встречала российских оккупантов в своем городе, заявив, что ждала их с 2014 года.

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