В Лисичанске девушка, которая год назад пела о свободной Украине, радостно встречает оккупантов

Предательница Украины из Лисичанска со слезами на глазах встретила российских захватчиков / скриншот

В Сети появилось видео с предательницей Украины из Лисичанска. В прошлом году девушка пела патриотическую песню ко Дню Независимости Украины, а в 2022-м - с улыбкой и слезами счастья встречала российских оккупантов в своем городе, заявив, что ждала их с 2014 года. Видео опубликовал Telegram-канал "Боже, яке кончене".

"Наконец-то мы вас дождались. Ждали вас еще с 14-го года. Мы ездили в Россию, но решили вернуться. Дом же", – заявила девушка из Лисичанска путинским солдатам, когда они захватили город и начали снимать на камеру местных жителей.

В 2021 году эта же девушка пела кавер на песню Rampampam о свободной и единой Украине в честь 30-летия независимости страны.

В комментариях украинцы гневно отреагировали на действия жительницы Лисичанска. Некоторые считают, что ее могли заставить приветствовать российских солдат под дулом автомата, другие же говорят, что эмоции девушки выглядят искренними.

"Жаль, что за таких наши парни погибают",

"Очень стыдно за таких людей", "Наказание небесное их настигнет, особенно от наших партизан", "Девочка хотела стать звездой. Стала звездой пропагандистских роликов", "Позор", – написали в комментариях.

Захват Лисичанска войсками РФ

3 июля росСМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области. По его словам, российская армия полностью контролирует Лисичанск.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город. Лисичанск бал последним большим населенным пунктом Луганщины, который был под контролем Украины.

Позже президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина обязательно вернет оккупированный Лисичанск и превратит все доклады россиян по захвату Луганской области в прах.

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