Российским кораблем, который обстреливает ракетами Украину, командует предатель из Винницы / ГБР, УНИАН

Российским ракетным кораблем "Адмирал Макаров", бьющим крылатыми ракетами по территории Украины, командует бывший украинский офицер из Винницы.

В 2014 году он остался в захваченной россиянами воинской части в Крыму. Винничанин присягнул вооруженным силам России и продолжил службу в российском Черноморском флоте, сообщает ГБР.

Тогда он отказался передислоцироваться в Николаевскую область. После этого винничанин присягнул вооруженным силам РФ и продолжил службу в Российском Черноморском флоте.

В 2022 году корабль "Адмирал Макаров" под его командованием осуществлял запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе.

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Ранее сообщалось, что святогорский градоначальник Владимир Бандура публично предал Украину и перешел на сторону группировки террористов "Донецкая народная республика".

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