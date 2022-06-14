Российским кораблем, который обстреливает ракетами Украину, командует предатель из Винницы

Изменнику родине грозит до 15 лет тюрьмы.
Российским ракетным кораблем "Адмирал Макаров", бьющим крылатыми ракетами по территории Украины, командует бывший украинский офицер из Винницы.
В 2014 году он остался в захваченной россиянами воинской части в Крыму. Винничанин присягнул вооруженным силам России и продолжил службу в российском Черноморском флоте, сообщает ГБР.
Тогда он отказался передислоцироваться в Николаевскую область. После этого винничанин присягнул вооруженным силам РФ и продолжил службу в Российском Черноморском флоте.
В 2022 году корабль "Адмирал Макаров" под его командованием осуществлял запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе.
Читайте такжеГауляйтер Сальдо и кучка предателей: российские паспорта в Херсоне взяли только 24 человекаСейчас следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили бывшему украинскому военному подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Ранее сообщалось, что святогорский градоначальник Владимир Бандура публично предал Украину и перешел на сторону группировки террористов "Донецкая народная республика".
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