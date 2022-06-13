Мэр Святогорска Бандура предал Украину и получил пост в награду от террориста Пушилина

Боевик Пушилин и коллаборант Бандура / t.me/spravdi / скриншот из видео

Святогорский градоначальник Владимир Бандура публично предал Украину и перешел на сторону группировки террористов "Донецкая народная республика". Об этом сообщили в мессенджере Telegram представители "Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности". По их информации, главарь донецких террористов Денис Пушилин уже назначил Бандуру "руководителем городской администрации" Святогорска.

Сообщается, что сотрудники Госбюро расследований уже объявило чиновнику о подозрении в совершении государственной измены (такое преступление УК Украины карается либо тюремным сроком до 15 лет либо пожизненным сроком).

До того, 8 июня, Бандура в качестве мэра Святогорска на видео обвинил ВСУ в якобы обстреле, который привел к поджогу Всехсвятского скита Святогорской лавры, а также произносил иные фразы, по мнению ГБР, дискредитирующие украинскую армию и власти страны.

"ГБР еще раз подчеркивает и предостерегает всех чиновников и правоохранителей от сотрудничества с агрессорами из РФ. Суровое наказание за такие преступления ‒ неотвратимо. Краткосрочная выгода от сотрудничества с оккупантами точно перерастет в позорное и длительное заключение в тюрьме", – отметили правоохранители.

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Напомним, ранее, 4 июня нынешнего года, российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетно-бомбовый удар по Святогорской лавре (Донецкая область). В результате оказался уничтожен памятник древней церковной архитектуры - легендарный Всехсвятский скит.

С громким осуждением кощунственного изуверства русских выступил президент Украины Зеленский.

"Российская артиллерия сегодня снова ударила по Святогорской лавре в Донецкой области. Уничтожен Всехсвятский скит. Он был освящен еще в 1912 году. Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия. На этой же неделе, в среду, российские снаряды разорвались прямо в кельях монахов лавры. Четверо человек погибли, еще четверо – тяжело ранены. Святогорск находится под огнем еще с мая", ‒ написал президент в своем Telegram-канале.

Позднее, 7 июня, на Донбассе журналистка британской медиакорпорации BBC Орла Герин вместе со съемочной группой попала под огонь русских оккупантов.

По словам женщины, она во время обстрела она вместе с группой пряталась в машине.

"Военные говорят, это была кассетная бомба. Она упала менее чем в 1,5 км отсюда", — сказала Герин.

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