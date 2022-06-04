Там 60 детей укрывались: яростная реакция Зеленского на обстрел Святогорской лавры

Зеленский яростно прокомментировал обстрел Святогорской лавры / скриншот из видео / УНИАН

Русские оккупанты в очередной раз нанесли ракетно-бомбовый удар по Святогорской лавре (Донецкая область) ‒ в этот раз оказался уничтожен легендарный Всехсвятский скит. С громким осуждением кощунственного изуверства русский выступил президент Украины Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинский лидер пишет, что оккупанты подвергали угрозе жизни около трехсот мирных жителей (в том числе десятки детей, которые вместе со взрослыми прятались в Святогорской лавре от беспощадных обстрелов агрессоров).

"Российская артиллерия сегодня снова ударила по Святогорской лавре в Донецкой области. Уничтожен Всехсвятский скит. Он был освящен еще в 1912 году. Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия. На этой же неделе, в среду, российские снаряды разорвались прямо в кельях монахов лавры. Четверо человек погибли, еще четверо – тяжело ранены. Святогорск находится под огнем еще с мая", ‒ написал президент.

Зеленский уверен, что намеренно обстреливали Святогорскую лавру, на территории которой нет никаких украинских военнослужащих, а только мирные люди.

"Оккупанты точно знают, какой объект обстреливают. Они знают, что на территории Святогорской лавры нет военных целей. Знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирян, в том числе 60 детей. Но все равно российская армия обстреливает лавру, как и весь Донбасс. Как и любую другую территорию и любой другой объект Украины, до которого может дотянуться. Им безразлично, что именно превращать в руины", ‒ подытожил он.

Читайте такжеЛюди боятся выходить на улицу: рашисты обстреляли Луганскую область

Напомним, ранее председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко заявил о том, что на Донетчине российские оккупанты обстреляли Авдеевку запрещенными фосфорными боеприпасами. В результате обстрела местная школа выгорела дотла.

Позднее в Северодонецке, что на Луганщине, русские оккупанты обстреляли машину скорой помощи, в которой перевозили раненую 58-летнюю женщину. Как заявил руководитель ЛОГА Сергей Гайдай, в старом районе Северодонецка правоохранители обнаружили раненую 58-летнюю женщину. Полисмены позвонили в службу скорой медицинской помощи.

Медики забрали женщину и увезли в больницу, однако по пути к дороге прорвалась группа российских военных. Оккупанты немедленно обстреляли машину скорой помощи.

Другие новости:

Смотрите онлайн новости Донбасса: