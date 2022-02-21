Обстрелы на Донбассе: погибло еще двое бойцов ВСУ, а также мирный житель

На Донбассе погиб мирный житель / фото штаб ООС

В результате обстрела Зайцево в Донецкой области погибли двое украинских военных. Еще трое получили ранения, сообщает сайт Национальной полиции.

"В результате обстрела поселка Зайцево погибли двое военнослужащих, трое - ранены. Еще один воин ранен в Водяном. Предварительная квалификация - ст. 258 УК (террористический акт). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

Также в результате обстрела поселка Новолуганское Донецкой области погиб мирный житель. Известно, что это мужчина 1970 года рождения, заявил глава Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.

"Только что боевики обстреляли поселок городского типа Новолуганское", - написал в Facebook глава ОДА.

По оперативной данным, в результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, поселок остался без света и отопления, перебит газопровод.

"В результате обстрела погиб гражданский человек, данные о нем уточняются", - добавил Кириленко, уточнив, что погибший - мужчина 1970 года рождения.