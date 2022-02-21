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Путин сегодня может признать независимость "ЛНР" и "ДНР": итоги Совбеза РФ

21 февраля 2022, 17:37

Владимир Путин заявил, что Россия изначально якобы делала всё, чтобы мирными средствами разрешить "все возникшие в Донбассе противоречия".

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Владимир Путин после сегодняшнего заседания Совета безопасности РФ, как ожидается, может признать независимость оккупированных территорий ОРДЛО – "ЛНР" и "ДНР". По информации российских пропагандистов, вопрос решится в течение "ближайших часов".

Во время заседания члены Совбеза выступали по очереди, "упрашивая" Путина это сделать, приводя различные доводы. При этом, Путин сказал, что якобы не обсуждал заранее с членами совбеза вопрос признания Донбасса.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, например, заявил, что оккупированные территории Донбасса "Украине не нужны". Он заявил, что признание "ДНР" и "ЛНР" остается единственным выходом для Москвы. Также он отметил, что Москва готова терпеть последствия этого шага.

Дмитрий Медведев предложил признать "ЛДНР" при условии, если "ситуация не изменится". По его словам, это легче, чем было когда признавали Абхазию и Южную Осетию.

Читайте также"Кровавый переворот": Путин высказался об обострении на Донбассе и обвинил УкраинуМедведев подчеркнул, что "на территории "ДНР" и "ЛНР" живут около 800 тыс россиян, этот факт игнорировать нельзя".

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"Эти территории в принципе Украине не нужны. Во всяком случае, это разменная карта в торговле за статус Украины", - сказал Медведев.

Читайте также63% украинцев хотят пересмотра Минских соглашений - новый опросПутин во время выступления подчеркнул, что Россия изначально якобы делала всё, чтобы мирными средствами разрешить "все возникшие в Донбассе противоречия". Кроме этого, он добавил, что вопросы признания суверенитета "ДНР" и "ЛНР" тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в частности в Европе.

"Потому что использование Украины как инструмента противостояния с нашей страной, с Россией, представляет, конечно, для нас серьёзную, очень большую угрозу", - сказал Путин.

"Киевские власти не собираются исполнять Минские соглашения, они публично многократно об этом заявляли", - заявил Путин.

"Сегодня очевидно совершенно стало, что ни Украине, ни их западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен на любых условиях", — сказал он.

После этого президент РФ поставил на рассмотрение вопрос о признании "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, ранее в Государственной думе Путина попросили признать "ЛНР" и "ДНР" а главари "республик" обратились с просьбой о признании к Путину.

Обострение на Донбассе и "эвакуация" населения

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин из-за якобы обострения военного конфликта на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.

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