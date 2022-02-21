"Кровавый переворот": Путин высказался об обострении на Донбассе и обвинил Украину

Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета Безопасности России, которое касается обострения ситуации вокруг Украины.

По словам Путина, цель сегодняшнего заседания – определить дальнейшие шаги Кремля по Донбассу после обращения.

Как подчеркнул Путин, если Украина будет принята в НАТО – "угрозы для России многократно возрастут".

Президент РФ добавил, что "вопросы признания "ДНР" и "ЛНР" тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности".

"Переворот в Украине антиконституционный и кровавый. Часть жителей его не приняла", - заявил Путин на заседании.

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Что еще заявил Путин

Путин обвинил Украину в обострении на Донбассе;

Путин считает, что Украина не собирается исполнять минские соглашения;

Сегодня будет определены дальнейшие шаги РФ по Донбассу;

Путин считает, что вопрос Донбасса тесно связан с вопросами глобальной безопасности в мире и в Европе;

Путин рассказал, что США допустили мораторий по поводу сроков вступления Украины в НАТО, но его это не устраивает.

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Вопрос вступления Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что против интеграции Украины в Североатлантический альянс выступают некоторые страны Европы. По словам гаранта, Киеву не просто работается с такими соседями, однако сейчас нужно избежать каких-либо рисков и дипломатических конфликтов.

Позже Зеленский упрекнул Запад в затягивании вопроса вступления Украины в НАТО и сказал, что у Киева нет других вариантов, кроме подключения к Альянсу. Государство нуждается в гарантиях безопасности, чтобы не потерять свою независимость.

Также украинский гарант Владимир Зеленский призвал Запад к четкому ответу, когда конкретно Украина сможет присоединиться к НАТО. Он подчеркнул, что Киеву должны объяснить, сколько для этого понадобится времени.

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