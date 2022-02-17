Не только Россия: Зеленский рассказал, кто мешает Украине вступить в НАТО

Зеленский рассказал, кто мешает Украине вступить в НАТО / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что когда украинское государство хочет говорить о своей независимости, у многих других стран есть какие-то "свои заинтересованности".

По его словам, Украине очень сложно быть независимой, а курс страны в НАТО - один из тех ярких примеров, пишет РБК Украина.

"Украина решает идти в НАТО... Долгое время идет, а расстояние к НАТО не сокращается. Какие причины? Этот вопрос не философский, есть конкретные причины. И Россия, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО и некоторые страны-члены НАТО, которые поддерживают Россию в этом вопросе", - заявил Зеленский.

По его словам, эта информация достаточно открытая и нет никаких секретов на этот счет.

Читайте такжеПутин назвал вступление Украины в НАТО "очень опасным""Мы не можем закрывать глаза и говорить о том, что только Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО. Это неправда. Я вам не буду открывать названия этих стран, потому что для меня сегодня самая высокая заинтересованность, чтобы все эти страны поддерживали нас. Нам очень непросто с такими соседями, поэтому нам любые риски и дипломатические конфликты сейчас не нужны", - отметил президент Украины.

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Вступление Украины в НАТО - Россия против

Официальная Москва намерена настаивать на том, чтобы в НАТО публично объявили об отказе принимать Украину в военно-политический блок Запада. Киев, дескать, должен объявить о своем внеблоковом и нейтральном статусе согласно Декларации о суверенитете. Об этом заявил председатель делегации России на переговорах в Вене по вопросам безопасности Константин Гаврилов.

Представитель США на переговорах, заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что Вашингтон не согласен с требованиями Москвы по Украине в НАТО и нерасширению Альянса на восток.

Делегат России, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Москва не будет нападать на Украину. Однако российское государство будет требовать гарантий, согласно которым Украина якобы никогда не вступит в Альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление о том, что Украина, Грузия и Молдова могут в будущем вступить в Альянс. У России нет права вето на евроатлантическую интеграцию государств.

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