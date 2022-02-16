Отказ Украины от НАТО и публичное заявление Альянса: РФ разразилась условием

Россия требует, чтобы в НАТО якобы публично заявили об отказе в принятии Украины в Альянс / facebook.com/navy.mil.gov.ua

Официальная Москва намерена настаивать на том, чтобы в НАТО публично объявили об отказе принимать Украину в военно-политический блок Запада. Киев, дескать, должен объявить о своем внеблоковом и нейтральном статусе согласно Декларации о суверенитете. Об этом заявил председатель делегации России на переговорах в Вене по вопросам безопасности Константин Гаврилов.

Как сообщает РИА Новости, он рассказал о том, что Москва собирается отстаивать свою позицию, согласно которой в Североатлантическом альянсе якобы должны сделать публичное заявление о непринятии Украины в коллективный блок безопасности.

Читайте такжеВступление Украины в НАТО: Шольц сделал прогноз по расширению АльянсаПри этом Киев, по его словам, дескать, должен вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, прописанному в Декларации о суверенитете украинского государства от 16 июля 1990 года.

"Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявило об отказе от принятия Украины в свои ряды. Киев, в свою очередь, должен провозгласить свой нейтральный, внеблоковый статус, как это предусматривалось в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года", - сказал Гаврилов.

Кроме того, как полагают в Москве, необходимость реализации положений Декларации отмечена в Акте провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, на базе которой принята Конституция государства.

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"В свою очередь, действующая Конституция Украины от 28 июня 1996 года содержит положение о том, что при ее принятии Верховная Рада Украины руководствуется вышеупомянутым Актом", - подчеркнул Константин Гаврилов.

Запад выступил против ультиматумов России по Украине в НАТО

США, Североатлантический альянс и Россия в январе провели серию консультаций по вопросам безопасности. Дискуссии прошли на фоне стягивания Москвой войск к границам Украины и российских заявлений об угрозах НАТО своим кордонам.

Россия требовала от Запада гарантий нерасширения НАТО, невступления Украины в Альянс и возвращения военной инфраструктуры блока к позициям по состоянию на 1997 год.

Представитель США на переговорах, заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что Вашингтон не согласен с требованиями Москвы по Украине в НАТО и нерасширению Альянса на восток.

Делегат России, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Москва не будет нападать на Украину. Однако российское государство будет требовать гарантий, согласно которым Украина якобы никогда не вступит в Альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление о том, что Украина, Грузия и Молдова могут в будущем вступить в Альянс. У России нет права вето на евроатлантическую интеграцию государств.

Столтенберг предупредил Россию о том, что если Москва пойдет на новое военное вторжение на территорию Украины, военно-политический блок Запада укрепит свое присутствие на восточном фланге Европы.

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