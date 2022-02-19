Зеленский призвал "сказать правду" о вступлении Украины в НАТО

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает прямых ответов на ее перспективы вступления в Европейский Союз и НАТО.

"Что касается НАТО, у нас много споров на этот счет. За это время у меня появились друзья среди лидеров — и действительно, они поддерживают Украину. Украине нужны гарантии безопасности. Мы умные, не твердолобые. Понимаем, что есть много разных рисков из-за НАТО. Нет общего согласия из-за членов Альянса. Все говорят, что есть расстояние к НАТО. Скажите, пожалуйста, сколько нужно времени? Это у нас измеряется в годах? К сожалению, должен вам сказать, — и вы это видите по погибшим, — это измеряется не только в часах. Это уже, к сожалению, измеряется в людях. Скажите нам, пожалуйста, на этом расстоянии или это справедливо, чтобы мы получили гарантии безопасности от ведущих стран. Дипломатические гарантии безопасности. Это справедливо? Никто никого к стенке с вопросом "чтобы завтра было НАТО" - такого нет. Мы хотим. Но пока у нас нет такой возможности, мы стремимся иметь гарантии безопасности", — заявил Зеленский во время Мюнхенской конференции безопасности.

Глава Украины отметил, что Киев хочет знать правду перспективы членства в Альянсе и лучшее время для этой правды – ближайший саммит в Мадриде.

"Нам говорят - двери открыты. Но пока посторонним вход воспрещен. Если не все члены Альянса хотят нас видеть или все члены Альянса не хотят нас видеть – скажите честно. Открытые двери - это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами незакрытые вопросы. Разве право на правду не входит в наши расширенные возможности?", — отметил Зеленский и добавил, что РФ заявляет о том, что Украина стремится к вступлению в Альянс, чтобы якобы вернуть Крым силовым путем.

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"Радует, что слова "вернуть Крым" появляются в их риторике. Но они невнимательно читали статью 5 Устава НАТО: коллективные действия предусмотрены для защиты, а не нападения. Крым и оккупированные районы Донбасса непременно вернутся в Украину, но только мирным путем", – подытожил президент.

Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

18 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" выступили с заявлением, в котором призвали жителей ОРДЛО немедленно эвакуироваться на территорию России.

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