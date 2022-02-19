Обстрелы на Донбассе: за день погибло двое бойцов ВСУ, в том числе разведчик

На Донбассе погибли военные ВСУ / фото штаб ООС

На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ. За сегодняшний день, 19 февраля, в результате боевых действий, к сожалению, погибло двое военнослужащих, а еще четверо получили ранения.

По состоянию на 17:00 19 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе Украины зафиксировано 70 нарушений, 60 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке штаба ООС.

В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Еще четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.

Боевики обстреляли десятки населенных пунктов, кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

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В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб военный ООС, капитан Антон Сидоров.

"В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью".

Вместе с тем, в штабе ООС сообщили, что военнослужащий 30 омбр, капитан Антон Сидоров, погиб около 7 часов утра возле поселка Мироновское в Бахмутском районе Донецкой области во время обстрела.

Обстрел велся из направления Нижнее Лозовое 2 АК ЗФ РФ (2 мсб 7 омсбр) в направлении Мироновского по позициям ВС Украины с применением артиллерии калибра 122 мм, было произведено 15 выстрелов.

Сидоров, 1987 года рождения, был помощником начальника штаба – начальником разведки 3 мб 30 омбр (военная часть А0409). Он получил осколочное ранение в голову, не совместимое с жизнью.

Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

18 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" выступили с заявлением, в котором призвали жителей ОРДЛО немедленно эвакуироваться на территорию России.

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