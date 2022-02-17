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Гарантия не лишиться независимости: Зеленский заявил о безальтернативности курса Украины в НАТО

17 февраля 2022, 13:41
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Угрозы полномасштабного вторжения России в Украину пока нет.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский посетил прифронтовой Мариуполь / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО не имеет альтернативы.

Во время визита в Мариуполь Зеленский в очередной раз упрекнул западных партнеров в том, что те затягивают с приглашением Украины в НАТО, но утверждает, что другого варианта добиться безопасности для нашей страны нет, пишет "ТСН".

"НАТО – это гарантии безопасности. А как Украина может выбирать другую сторону, какую? Скажите, где еще есть гарантии безопасности, и мы будем смотреть. Для нас это гарантия не лишиться нашей независимости", - заявил он.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в свою очередь подчеркнул, что угрозы полномасштабного вторжения России в Украину пока нет.

"Если будет угроза, народу сообщат. Может быть, какое-то обострение в ситуации, да, РФ может это сделать. Но это не полномасштабное наступление, которое мы не видим", - заявил Данилов.

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Вступление Украины в НАТО - Россия против

Официальная Москва намерена настаивать на том, чтобы в НАТО публично объявили об отказе принимать Украину в военно-политический блок Запада. Киев, дескать, должен объявить о своем внеблоковом и нейтральном статусе согласно Декларации о суверенитете. Об этом заявил председатель делегации России на переговорах в Вене по вопросам безопасности Константин Гаврилов.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что не только Россия не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО.

"Мы не можем закрывать глаза и говорить о том, что только Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО. Это неправда. Я вам не буду открывать названия этих стран, потому что для меня сегодня самая высокая заинтересованность, чтобы все эти страны поддерживали нас. Нам очень непросто с такими соседями, поэтому нам любые риски и дипломатические конфликты сейчас не нужны", - отметил президент Украины.

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Автор: Сергей Кущ
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НАТО Владимир Зеленский Алексей Данилов
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