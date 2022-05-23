На Луганщине оккупанты обстреляли машину скорой с раненой женщиной / Facebook С. Гайдая

В Северодонецке, что на Луганщине, русские оккупанты обстреляли машину скорой помощи, в которой перевозили раненую 58-летнюю женщину. Об этом заявил руководитель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.

По его словам, 23 мая, в старом районе Северодонецка правоохранители обнаружили раненую 58-летнюю женщину. Полисмены сразу же предоставили пострадавшей домедицинскую помощь и позвонили в службу скорой медицинской помощи.

Медики забрали женщину и увезли в больницу, однако по пути к дороге прорвалась группа российских военных. Оккупанты немедленно обстреляли машину скорой помощи.

Гайдай сообщил, что, по счастью, ситуация обошлось без дополнительных ранений и травм у медиков.

Губернатор особо отметил, что российские войска продолжают без остановки мощно обстреливать областной центр – Северодонецк

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Напомним, ранее руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявлял о том, что оккупационные войска России пытались ворваться в город Северодонецк Луганской области с четырех направлений – в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищево и Смоляниново. Силы обороны Украины отбили вражескую атаку, в результате чего захватчики были вынуждены отступить. Враг обстрелял из минометов и артиллерийских орудий почти все подконтрольные населенные пункты на Луганщине.

Оказался поврежден мост между Северодонецком и Лисичанском вблизи железнодорожного вокзала.

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