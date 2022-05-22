Войска России атаковали Северодонецк с 4 направлений: ВСУ отбили атаку врага – Гайдай

Результаты обстрела войсками РФ жилых домов в Луганской области / Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая

Оккупационные войска России пытались ворваться в город Северодонецк Луганской области с четырех направлений – в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищево и Смоляниново. Силы обороны Украины отбили вражескую атаку, в результате чего захватчики были вынуждены отступить. Враг обстрелял из минометов и артиллерийских орудий почти все подконтрольные населенные пункты на Луганщине. Наносятся и авиаудары. Разрушены жилые дома. Поврежден мост между Северодонецком и Лисичанском вблизи железнодорожного вокзала. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В своем Telegram-канале он написал о том, что оккупанты РФ атаковали Луганскую область с четырех направлений – Осколоновки, Пурдовки, Щедрищево и Смоляниново. Атаку удалось отбить, после чего оккупанты отступили.

В результате обстрелов армией РФ на Луганщине разрушены многие дома, из минометов и артиллерии были обстреляны практически все подконтрольные Киеву населенные пункты региона. Враг наносит, в том числе, и авиаудары.

Также между Северодонецком и Лисичанском был разрушен пролет моста рядом с железнодорожным вокзалом.

Разрушены жилые дома

7 в Северодонецке;

по 5 в Лисичанске, Тошковке и Нырково;

4 во Врубовке;

по 3 в Горном и Золотом;

2 в Приволье.

В Новодружеске не установлено число разрушенных домов – гражданская инфраструктура города пострадала сразу на трех улицах.

Разрушенные после вражеских обстрелов дома в Луганской области / Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая

Разрушенные после вражеских обстрелов дома в Луганской области / Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая

Разрушенные после вражеских обстрелов дома в Луганской области / Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая

Разрушенные после вражеских обстрелов дома в Луганской области / Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая

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Война России против Украины на Донбассе

Во второй половине апреля в государстве-агрессоре России заявили о начале следующей фазы своей войны против Украины. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ, генерал-майор Рустам Миннекаев объявил о намерении оккупантов захватить все районы Донбасса, южные области Украины и создать коридор в оккупированный Крым.

Военный эксперт Олег Жданов 19 мая отметил, что войскам РФ не удается окружить ВСУ на Донбассе. Оккупанты планировали подойти к Краматорску с Изюма Харьковской области и Гуляйполя Запорожской области, однако благодаря успешным действиям сил обороны Украины продвижение противника на данных участках было остановлено. Ситуация не позволяет врагу наступать в направлении Северодонецка и Краматорска.Читайте такжеСложная ситуация: войска РФ пытаются наступать на Славянск и Северодонецк -Зеленский

Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев полагает, что Вооруженные силы Украины через 1,5 месяца могут пойти в контрнаступление, которое начнется с Донбасса. Украинские войска постараются отрезать линии снабжения российской армии. Военная техника для реализации освободительной операции уже поступает.

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