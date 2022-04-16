Войска РФ готовятся к прорыву на Донбассе: атака ожидается после прекращения дождей – Гайдай

Армия оккупантов постоянно пытается продавить оборону Украины на Донбассе - чиновник/ Reuters

Оккупационные войска России могут начать наступление на Донбасс после того, как прекратятся дожди. Они уже стянули десятки тысяч военных и сотни единиц техники для наступления в регионе. Захватчики уже осуществляют постоянные попытки прорывов. Военные подразделения агрессора без прекращения обстреливают область со всех видов оружия, убивая людей и уничтожая инфраструктуру. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОВА, руководство области видит завершение подготовки оккупантов к атаке на Донбасс. Наступление может начаться после того, как пройдут дожди. Десятки тысяч живой силы и сотни единиц техники, которые они свезли, указывают на их подготовку к прорыву.

Читайте такжеПринцип велоцираптора: новая тактика ВСУ может привести к разгрому армии РФ на Донбассе - Bild"Мы видим, что оккупанты заканчивают эскалацию своей группировки, их тут десятки тысяч, сотни единиц техники, все свозят и свозят, подвозят резервы. Думаю да, дожди закончатся и начнется наступление. Пауза в наступлении была из-за дождей…По количеству личного состава и техники у них уже все готово для прорыва. Они, в принципе, не останавливаются в попытках продавить где-то нашу оборону", - сказал Гайдай.

Как полагает чиновник, войска оккупантов могут одновременно пойти на прорыв и в Донецкой и в Луганской областях. Они будут стремиться зайти и со стороны Харьковской области.

"Очень им хочется прорваться со стороны Изюма, чтобы отрезать Луганскую область", - говорит он.

Также руководитель военной администрации региона добавил, что российские войска сейчас не прекращают обстрелов области со всех видов оружия. Гибнут люди. Уничтожается инфраструктуры.Читайте такжеУкраина получит шанс вышвырнуть Россию из Крыма с Донбассом, но при одном условии – политолог

"Логика оккупанта понятна – они хотят все стереть с лица земли, чтобы украинским военным нечего было защищать. То есть сейчас проводится или поквартальный обстрел, или хаотичный обстрел городов, обстреливается все. Уничтожаются полностью населенные пункты с жителями, со всеми, кто там есть", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Эвакуация с Донбасса - где собираются люди

Лисичанск - центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; кв. 40 лет Победы, возле дома 15;

Приволье - центральная площадь;

Северодонецк - городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное - Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11;

Горское - Дом культуры Украины, Гагарина 13а;

Попасная - ул. Щербакова, 1а.

Наступление России на Донбасс

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее напомнил, что Россия собирается окружить ВСУ на Донбассе. Впрочем, министр убежден в успешном отражении атаки врага. Но для этого нужно получить ракетные системы залпового огня с усиленным радиусом дальнего действия, а также другое наступательное оружие.

Президент Владимир Зеленский считает, что целью России в войне против Украины является уничтожение украинской нации. Как сказал гарант, оккупанты попытаются окружить 44-тысячную группировку ВСУ на Донбассе. Россияне в полномасштабной битве осуществят попытку захвата всех районов региона.

Журналисты издания Wall Street Journal отмечают, что администрация американского президента Джо Байдена собирается значительно расширить перечень разведывательной информации, которая передается Украине о военных планах России. Вместе с более тяжелым вооружением американцы должны предоставить сведения о военных объектах россиян в оккупированных Крыму и на Донбассе.

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