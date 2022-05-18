Сгорело все: оккупанты обстреляли школу в Авдеевке запрещенными фосфорными бомбами

В Авдеевке оккупанты обстреляли школу фосфорными бомбами / Павел Кириленко

На Донетчине российские оккупанты обстреляли Авдеевку запрещенными фосфорными бомбами. В результате обстрела местная школа выгорела дотла. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

По его данным, в здании учебного заведения находились только дежурные.

"Сегодня ночью российская армия обстреляла ее запрещенными фосфорными боеприпасами. Школа сгорела дотла. К счастью, обошлось без пострадавших: в здании находились только дежурные, им удалось спастись", - говорится в сообщении.

Как известно, в Авдеевской школе №1 обучалось более 200 детей. На момент обстрела в учебном заведении не было военных или военной техники.

"Просто россияне, как всегда, целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру. Всего с 24 февраля россияне в Донецкой области повредили и разрушили 416 учебных заведений, в том числе 181 детсад, 191 школу, 23 учреждения профессионально-технического образования и 21 вуз. Все отстроим. А русские за все заплатят", - написал Павел Кириленко.

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Ситуация в Донецкой области

Напомним, в Генштабе сообщили о том, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям в направлении Северодонецка, Соледара и Бахмута. Там враг осуществляет пополнение запасов и перегруппировку подразделений. Оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских военных при поддержке авиации и артиллерии, имея частичный успех в районе Авдеевки.

Советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов убежден, что ВСУ могут пойти в активное контрнаступление уже в конце июня или в начале июля. К концу лета им может удаться отвоевать все временно оккупированные территории, включая Донецк и Луганск.

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