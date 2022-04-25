Жара под Донецком: ВСУ вломили рашистам и отразили танковый прорыв

ВСУ уничтожили танковую колонну РФ / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Под Донецком бойцы Вооруженных сил Украины остановили танковый прорыв российских оккупантов.

Подразделение К2 Вооруженных сил Украины отразило танковую атаку, говорится в материале Громадського.

Украинские защитники рассказали, что рашисты бросили в бой сначала 4 танка. Затем взводный опорный пункт ВСУ обстреляли 152-мм артиллерией, минометами, САУ и Рапирами. И уже после этого враг пошел на полноценный прорыв, в котором участвовали 7 танков, среди них новейшие Т-72БЗ, 2 БМП и 3 БТР с пехотой.

Однако прорвать линию обороны под Красногоровкой россиянам не удалось. Украинские военные не оставили позиции и приняли бой. Остановить врага удалось за 150 метров до собственных окопов.

Танки уничтожали всем, что было под рукой, от РПГ до NLAW. Оперативно приобщилась и артиллерия.

По подсчетам командира подразделения К2, Героя Украины Кирилла Вереса первых артударов украинцы нанесли уже через 7 минут после начала боя. Несмотря на серьезные повреждения во время боя, ВОП украинцев продолжает стоять на обороне страны. Даже усилил свои позиции.

Так, из подбитого российского танка Т-72БЗ в украинский окоп переместился пулемет. Враг убрать свои танки с поля боя так и не смог.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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