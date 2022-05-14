Враг пошел в атаку под Авдеевкой и готовит штурм Северодонецка

Российские оккупанты в Украине / Reuters

На Донецком направлении российские оккупанты готовятся к наступательным действиям в направлениях Северодонецка, Соледара и Бахмута, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Оккупанты осуществляют огневой воздействие вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны украинских войск. Наибольшая активность оккупантов сохраняется на Слобожанском и Донецком направлениях, сообщается в Facebook.

"Осталась угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины", - отметили в Генштабе.

"На Харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых позиций, контроле маршрутов поставки по дороге на север и восток от города Харькова, а также недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы", - рассказали в Генштабе.

На Славянском направлении продолжается перегруппировка подразделений противника, создание запасов материально-технических средств.

"На Донецком направлении группировка противника сосредотачивает основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледар и Бахмут , осуществляет пополнение запасов и перегруппировку подразделений. На указанном направлении перемещено до двух батальонных тактических групп. Враг проводит штурмовые действия вдоль линии соприкосновения при поддержке авиации и артиллерии. Имеет частичный успех в районе Авдеевки ", - говорится в заметке.

Отмечено усиление группировки силами до батальонной тактической группы в районе железнодорожной станции Новый Айдар.

"В Мариуполе враг продолжает блокирование наших подразделений в районе завода Азовсталь. Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары, проводит штурмовые действия", - отмечается в сообщении.

На Запорожском направлении противник сосредоточил основные усилия на артиллерийских обстрелах позиций украинских войск.

"На Южнобугском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Агрессор сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей, ведении разведки, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов, инженерном оборудовании позиций, осуществляет артиллерийские обстрелы позиций наших войск", - отметили в Генштабе.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 26 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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