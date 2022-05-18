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Никакой тайны здесь нет: Арестович рассказал, какую команду получили российские оккупанты

18 мая 2022, 11:49

Об атаке со стороны армии РФ сейчас речь не идет, отметил советник главы ОПУ.

Арестович рассказал, какую команду получили российские оккупанты / скриншот

Российская армия получила указание захватить позиции, на которых будет удобнее обороняться - они занимают холмы, населенные пункты и природные рубежи.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным отметил, что по всем направлениям сейчас российские войска получили примерно такую команду.

"Это из открытых источников, никакой тайны здесь нет. Просто это видно по их действиям. Захватить позиции лучшие для удержания обороны на этом участке местности", - пояснил Арестович.

"То есть у них по замыслу, я так понимаю, просто вижу, что они делают, они пытаются выйти на участки, которые удобнее защищать. Преимущественно это холмы, населенные пункты и естественные рубежи типа рек, оврагов", - добавил Арестович.

Читайте такжеВоенный эксперт объяснил, захват какого города решит судьбу битвы за ДонбассРанее советник главы Офиса президента заявил, что населенные пункты в южных регионах Украины, которые находятся под временной российской оккупацией, будут обязательно освобождены военным путем.

Также Алексей Арестович рассказывал, что происходит с защитниками Мариуполя, которые были на Азовстали.

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