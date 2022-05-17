Украина отвоюет Донецк и Луганск: в МВД назвали сроки

Большую роль в успешном контрнаступлении играет оружие, которое нам предоставляют другие государства.
Вооруженные силы Украины смогут пойти в активное контрнаступление в конце июня – начале июля. До конца лета украинские военные могут отвоевать все временно оккупированные территории, включая Донецк и Луганск.
На контрнаступление и отвоевание своих территорий сильно повлияет вооружение, которое предоставляют нашему государству западные партнеры. Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов в эфире Национального телемарафона "Единые новости".
По его словам, боевые действия будут тяжелыми, однако победа будет на стороне Украины.
"Я могу абсолютно точно утверждать, что в ближайшее время мы отвоюем абсолютно все наши территории... По моему субъективному мнению, до конца лета мы отвоюем и Донецк, и Луганск", – заявил Смирнов.
Советник главы МВД отметил, что большую роль в успешном противостоянии врагу играет оружие, которое нам предоставляют западные партнеры. По его словам, нам предоставляют как наступательное, так и оборонительное вооружение.
"Поэтому, если взять и проанализировать множество факторов, то в конце июня – начале июля мы очень хорошо ощутим наше контрнаступление", – подытожил он.
Ранее сообщалось, что Кремль начал массовую расправу с верхушкой армии за поражения в войне. "Под раздачу" попали ряд представителей военного руководства российской армии.
Напомним, Россия собирается передать разбомбленный ею же Мариуполь под управление кадыровцев. Город им отдадут вместе с портом и "с правом на мародерство".
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