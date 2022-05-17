Штурм, мощные взрывы и пожары: рашисты пошли на прорыв границы на Сумщине

На Сумщине начался бой с захватчиками РФ / Фото Reuters

На севере Шосткинского района Сумской области идет бой, российские оккупанты пытаются прорваться через границу.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook.

"С самого утра продолжаются обстрелы нашей области с территории России. Около 5 попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи. Зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопычь", - заявил Живицкий.

Он добавил, что на севере Шосткинского района идет бой, есть попытка прорыва государственной границы в районе Середина-Буды.

"Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, ранее сообщалось о том, что утром в понедельник, 16 мая, вражеские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться через границу в Сумской области. Под прикрытием огня на территорию области пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Читайте такжеПод Бахмутом оккупанты напоролись на мощную ответку ВСУ: получили по зубам и отошли с потерями

Читайте еще: