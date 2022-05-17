Штурм, мощные взрывы и пожары: рашисты пошли на прорыв границы на Сумщине

С самого утра продолжаются обстрелы Сумской области с территории России.
На севере Шосткинского района Сумской области идет бой, российские оккупанты пытаются прорваться через границу.
Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook.
"С самого утра продолжаются обстрелы нашей области с территории России. Около 5 попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи. Зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопычь", - заявил Живицкий.
Он добавил, что на севере Шосткинского района идет бой, есть попытка прорыва государственной границы в районе Середина-Буды.
"Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами", - подчеркнул глава ОВА.
Напомним, ранее сообщалось о том, что утром в понедельник, 16 мая, вражеские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться через границу в Сумской области. Под прикрытием огня на территорию области пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательные группы.
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