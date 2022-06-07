На Донбассе съемочная группа ВВС попала под обстрел рашистов

На Донбассе журналисты ВВС попали под обстрел / фото Укринформ

На Донбассе корреспондентка британского издания BBC Орла Герин вместе со съемочной группой попала под огонь рашистов, сообщает BBC.

По словам журналистки, во время обстрела она вместе с группой пряталась в машине.

"Военные говорят, это была кассетная бомба. Она упала менее чем в 1,5 км отсюда", — сказала она.

Журналисты также слышали ответный огонь на обстрел.

"Хорошо видно, что война здесь идет очень активно. И россияне пытаются наступать", – сказала Орла.

Украинские солдаты сказали журналистке, что россияне учли опыт поражения под Киевом и теперь накрывают восток артиллерией. Впрочем, украинцы прекращать сопротивление не собираются, ведь, как сказал военнослужащий Иван, Россия уже захватила украинскую территорию размером с пол-Италии.

Война в Украине

Ежедневно в боях на Донбассе гибнут до 100 людей и около 500 получают ранения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что количество гражданских жертв в результате войны России против Украины в десятки раз превышает число жертв среди военных.

Он добавил, что число погибших мирных жителей Украины свидетельствует о военных преступлениях российской армии.

Смотрите новости Донбасса онлайн



Читайте также: