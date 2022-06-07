На Донбассе съемочная группа ВВС попала под обстрел рашистов

По словам журналистки, во время обстрела она вместе с группой пряталась в машине.
На Донбассе корреспондентка британского издания BBC Орла Герин вместе со съемочной группой попала под огонь рашистов, сообщает BBC.
По словам журналистки, во время обстрела она вместе с группой пряталась в машине.
"Военные говорят, это была кассетная бомба. Она упала менее чем в 1,5 км отсюда", — сказала она.
Журналисты также слышали ответный огонь на обстрел.
"Хорошо видно, что война здесь идет очень активно. И россияне пытаются наступать", – сказала Орла.
Украинские солдаты сказали журналистке, что россияне учли опыт поражения под Киевом и теперь накрывают восток артиллерией. Впрочем, украинцы прекращать сопротивление не собираются, ведь, как сказал военнослужащий Иван, Россия уже захватила украинскую территорию размером с пол-Италии.
Война в Украине
Ежедневно в боях на Донбассе гибнут до 100 людей и около 500 получают ранения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что количество гражданских жертв в результате войны России против Украины в десятки раз превышает число жертв среди военных.
Он добавил, что число погибших мирных жителей Украины свидетельствует о военных преступлениях российской армии.
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