Воевал "за орду": ВСУ ликвидировали снайпера из Архангельской области РФ

Ян Адукевич "демилитаризован" в Украине 7 сентября / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Вооруженные силы Украины ликвидировали снайпера российской оккупационной армии, младшего сержанта Яна Адукевича. Смерть захватчика подтверждена на его родине

Как сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, Адукевич родился в Северодвинске Архангельской области РФ. В 2009 году проходил срочную воинскую службу. В последние годы работал на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Севмаш". А в апреле 2022 года решил снова пойти служить по контракту.

Ян Адукевич работал на Севмаше / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

В рядах ВС РФ оккупант был снайпером стрелковой роты. Был "демилитаризирован" на войне в Украине 7 сентября. На родине его представили к "награждению орденом мужества".

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В соцсети Адукевич зарегистрирован под ником "Ян Куртен". На его страничке в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте написано: "Сила и честь. Zа орду!". В последний раз туда оккупант заходил 18 августа.

Скриншот страницы Адукевича в ВК

"Это на сколько же на роZZии дела плохи, что квалифицированного специалиста предприятия ОПК №1 ставят под ружье", – прокомментировал Комахидзе смерть Адукевича.

Как сообщал Главред, 7 сентября на южном направлении Вооруженные силы Украины за сутки нанесли 13 авиаударов по позициям врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач. Ликвидированы 108 оккупантов.

Напомним, на войне в Украине ликвидирован младший офицер-танкист российской оккупационной армии Дмитрий Паас. Еще в марте захватчик "засветился" в Изюме Харьковской области. Приехал в Украину захватчик из Пензенской области РФ.

Также в Украине ликвидирован 28-летний Максим Плеханов из Саратовской области. Оккупант служил в Росгвардии. Плеханова похоронили 5 сентября в городе Вольск Саратовской области.

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