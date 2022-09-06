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ВСУ ликвидировали офицера-танкиста из Пензенской области РФ

6 сентября 2022, 07:03

Дмитрий Паас был идентифицирован весной в Изюме Харьковской области. На опубликованных в сети кадрах оккупант рассказывал, как попал под минометный обстрел.

Дмитрий Паас
Дмитрий Паас ликвидирован в Украине / скриншот

На войне в Украине ликвидирован младший офицер-танкист российской оккупационной армии Дмитрий Паас. Еще в марте захватчик "засветился" в Изюме Харьковской области. Приехал в Украину захватчик из Пензенской области РФ.

О ликвидации российского танкиста рассказал руководитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Роман Бурко в Facebook. На родине захватчика подтвердили его смерть.

"У нас очень хорошая новость: российский танкист, офицер, военный преступник Дмитрий Паас, разоблаченный еще в марте вместе с геолокацией его танка возле школы на Харьковском направлении, был успешно уничтожен!" – написал Бурко.

Волонтеры InformNapalm военного преступника идентифицировали весной в Изюме Харьковской области. На опубликованных в сети кадрах от 16 марта оккупант на фоне подгоревшего российского танка Т-72 БА рассказывал, как попал под минометный обстрел. Он признается, что до этого бронетехника ВС РФ пряталась возле магазина, между жилыми домами и школами.

"Внешние баки начали гореть, потому что в них попал снаряд. Но из-за того, что он был осколочный, то даже не сбил гусеницу. В принципе все нормально, машина технически исправна", – утверждал Паас.

Тогда было установлено, что на кадрах именно Дмитрий Паас (в сети подписывался как Дмитрий Алаторцев, последняя активность была 19.02.2022) – уроженец города Кузнецк Пензенской области РФ.

Он в свое время окончил Казанское военное училище. В Украине воевал в составе одного из подразделений ВС РФ на Изюмском направлении.

Дмитрий Паас
Дмитрий Паас / Фото facebook.com/irakli.komaxidze
Дмитрий Паас
Дмитрий Паас / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

4 сентября росСМИ подтвердили ликвидацию очередного оккупанта. Точная дата смерти Пааса неизвестна, но на кладбище в родном городе он похоронен рядом с еще несколькими земляками-захватчиками. Пропагандисты заявили, что за это оккупант был посмертно "награжден" так называемым орденом мужества.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

В Украине "демилитаризировали" очередного младшего офицера армии РФ. Надир-Шах Акболатов командовал батареей гаубичного артиллерийского дивизиона оккупантов.

Ранее на войне в Украине ликвидирован Никита Сокур - старший сержант российской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

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