В Мелитополе уничтожили штаб "Единой России", который готовил "референдум"

В Мелитополе прогремели взрывы / фото Telegram

Вечером в среду, 7 сентября, в оккупированном Мелитополе прогремели взрывы - был уничтожен штаб "Единой России", который готовил псевдореферендум, говорится в заявлении мэра города Ивана Федорова в Telegram.

Отмечается, что штаб находился на улице Ломоносова в помещении "Новой почты".

"Сегодняшние взрывы в Мелитополе - это минус очередной штаб "Единой России" в здании "Новой почты" по улице Ломоносова, которую захватили оккупанты", - говорится в сообщении.

Видео дня

Контрудары ВСУ на Херсонщине

Напомним, ранее сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Ранее сообщалось, что украинская авиация в субботу, 3 августа, нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.

В результате российское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.

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