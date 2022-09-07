В Кременчуге, Днепре и Запорожье прогремели мощные взрывы: первые подробности

В городах Украины прогремели взрывы 7 сентября / Коллаж npr.org, УНИАН

Вечером в среду, 7 сентября, в Запорожье, Днепре и Кременчуге прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги, пишут местные Telegram-каналы.

В частности, жители Днепра сообщают, что взрыв был слышен в пригороде на правом берегу.

По предварительной информации СМИ, в городе сработала система противовоздушной обороны.

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Также стало известно о взрывах в оккупированных Бердянске и Мелитополе.

Глава Полтавской ОВД Дмитрий Лунин сообщил, что в Кременчугском районе сработало ПВО.

Глава Запорожской ОВА также пишет, что в Запорожье также работает украинская ПВО.

Контрудары ВСУ на Херсонщине

Напомним, ранее сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Ранее сообщалось, что украинская авиация в субботу, 3 августа, нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.

В результате российское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.

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