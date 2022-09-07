Контрнаступление ВСУ: в Пентагоне спрогнозировали сроки освобождения Херсона

Произошли самые масштабные наземные наступления ВСУ с начала вторжения России, подчеркнули в США.
В Херсонской области Вооруженные силы Украины начали достигать успехов после начла контрнаступления, заявили официальные лица США.
Украина стремится вернуть Херсон к концу 2022 года, сообщает CNN со ссылкой на официальных представителей Пентагона.
Они обратили внимание на то, что ранее произошли самые масштабные наземные наступления ВСУ с начала вторжения России.
Американские чиновники говорят, что украинские силы добились определенного успеха в нападении на российские линии снабжения с намерением отрезать и изолировать российские войска, дислоцированные в настоящее время на юге к западу от Днепра.
"В Херсонской области мы наблюдаем продолжающиеся наступательные операции украинцев", — резюмировал пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.
Контрудары ВСУ на Херсонщине
Напомним, ранее сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.
Ранее сообщалось, что украинская авиация в субботу, 3 августа, нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.
В результате российское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.
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