Контрнаступление ВСУ: в Пентагоне спрогнозировали сроки освобождения Херсона

В США оценили успехи ВСУ на фронте / Reuters

В Херсонской области Вооруженные силы Украины начали достигать успехов после начла контрнаступления, заявили официальные лица США.

Украина стремится вернуть Херсон к концу 2022 года, сообщает CNN со ссылкой на официальных представителей Пентагона.

Они обратили внимание на то, что ранее произошли самые масштабные наземные наступления ВСУ с начала вторжения России.

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Американские чиновники говорят, что украинские силы добились определенного успеха в нападении на российские линии снабжения с намерением отрезать и изолировать российские войска, дислоцированные в настоящее время на юге к западу от Днепра.

"В Херсонской области мы наблюдаем продолжающиеся наступательные операции украинцев", — резюмировал пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Контрудары ВСУ на Херсонщине

Напомним, ранее сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Ранее сообщалось, что украинская авиация в субботу, 3 августа, нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.

В результате российское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.

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