Что ждет предателей на освобожденных территориях: Арестович рассказал о судьбе коллаборантов

Арестович рассказал судьбе коллаборантов / скриншот

Коллаборатны, предатели и гауляйтеры оккупированных территорий после полного освобождения Украины от российских захватчиков будут наказаны.

Советник офиса президента Алексей Арестович на своей страничке в Facebook отметил, что попыток "понять и договориться" больше не будет, а все виновные сядут за решетку.

"Украина изменилась. Сантиментов к коллаборантам и оккупантам, попыток "…понять и договориться" больше не будет. Тети и дяди учителя, которые собирались учить украинских детей любить Россию, сядут. Добровольно пришедшие за российскими паспортами, активно поддерживающие оккупантов, понесут наказание. И лучшее наказание - тюремный срок за госизмену", — написал Арестович.

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Он подчеркнул, что Россия проиграла эту войну. А все предатели будут нести наказание.

"Путинские войска уйдут сами или навсегда останутся в украинской земле. Все приезжие, предатели, которые решили, что Россия в Украине "…навсегда" - ошиблись", - заявил советник ОП.

Арестович подчеркнул, что коллаборанты сейчас могут "быстренько смотаться назад в свою любимую Россию".

Напомним, в Мелитополе Запорожской области прогремели три взрыва – силы сопротивления атаковали местных коллаборантов. Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального марафона новостей, взрывы прогремели по трем адресам, где проживают предатели.

Также сообщалось, что 7 сентября был уничтожен штаб "Единой России" в Мелитополе, где оккупанты и коллаборанты готовились к "референдуму". Штаб они организовали в захваченном помещении "Новой почты".

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