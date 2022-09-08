В Мелитополе "бавовна": прогремели взрывы по адресам предателей

Взрывы прогремели по трем адресам, где проживают коллаборанты, сообщил Иван Федоров.
В Мелитополе Запорожской области прогремели три взрыва – силы сопротивления атаковали местных коллаборантов.
Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального марафона новостей, взрывы прогремели по трем адресам, где проживают предатели.
"Фейковый директор водоканала Юрий Онищук. Он почти лишился своего дома. Но дом ему и не нужен, потому что ему в Мелитополе не рады. Вторая – это квартальная, которая изменила своим принципам и людям, избравшим ее, и была пособником по проведению фейкового референдума – ей также передали привет наши силы сопротивления, и она уже не хочет участвовать в этом. И третий человек, который также был среди организаторов, и, конечно же, это штаб, где проходила организация фейкового референдума", - сообщил он.
Федоров уточнил, что после взрывов предатели, которые раньше хотели сотрудничать с врагом, уже сами выходят на связь с украинскими властями и силовыми структурами и "готовы рассказывать все, готовы работать на украинские власти снова, чтобы только их не трогали".
Федоров добавил, что Мелитопольский горсовет на внеочередном заседании 8 сентября лишил мандатов 7 депутатов-предателей, которые ныне служат врагу.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ разгромили базу оккупантов под Мелитополем и сделали это с помощью хакеров, которые установили точные координаты врага. Они создали в соцсетях фейковые аккаунты девушек и от их имени общались с российскими военными.
Также известно, что 7 сентября был уничтожен штаб "Единой России" в Мелитополе, где оккупанты и коллаборанты готовились к "референдуму". Штаб они организовали в захваченном помещении "Новой почты".
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