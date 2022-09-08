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В Мелитополе "бавовна": прогремели взрывы по адресам предателей

8 сентября 2022, 14:58

Взрывы прогремели по трем адресам, где проживают коллаборанты, сообщил Иван Федоров.

На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада
В Мелитополе прогремели взрывы у коллаборнатов / Фото УНИАН

В Мелитополе Запорожской области прогремели три взрыва – силы сопротивления атаковали местных коллаборантов.

Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального марафона новостей, взрывы прогремели по трем адресам, где проживают предатели.

"Фейковый директор водоканала Юрий Онищук. Он почти лишился своего дома. Но дом ему и не нужен, потому что ему в Мелитополе не рады. Вторая – это квартальная, которая изменила своим принципам и людям, избравшим ее, и была пособником по проведению фейкового референдума – ей также передали привет наши силы сопротивления, и она уже не хочет участвовать в этом. И третий человек, который также был среди организаторов, и, конечно же, это штаб, где проходила организация фейкового референдума", - сообщил он.

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Федоров уточнил, что после взрывов предатели, которые раньше хотели сотрудничать с врагом, уже сами выходят на связь с украинскими властями и силовыми структурами и "готовы рассказывать все, готовы работать на украинские власти снова, чтобы только их не трогали".

мелитополь
/ t.me/ivan_fedorov_melitopol

Федоров добавил, что Мелитопольский горсовет на внеочередном заседании 8 сентября лишил мандатов 7 депутатов-предателей, которые ныне служат врагу.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ разгромили базу оккупантов под Мелитополем и сделали это с помощью хакеров, которые установили точные координаты врага. Они создали в соцсетях фейковые аккаунты девушек и от их имени общались с российскими военными.

Также известно, что 7 сентября был уничтожен штаб "Единой России" в Мелитополе, где оккупанты и коллаборанты готовились к "референдуму". Штаб они организовали в захваченном помещении "Новой почты".

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