Сделал "шаг доброй воли": ВСУ ликвидировали майора из Северной Осетии

Чермен Багаев ликвидирован 1 сентября / Фото twitter.com/Shtirlitz53

На войне в Украине ликвидирован майор армии РФ Чермена Багаева. Он приехал убивать украинцев из Северной Осетии.

О ликвидации оккупанта сообщили в Twitter полковник ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") и блогер Necro Mancer. Также смерть Багаева подтверждена на его родине.

"Майор Чермен Багаев сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации, смерть врагам", – написал Штирлиц.

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Чермен Багаев был уроженцем Владикавказа, выпускником Северо-Кавказского суворовского училища и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища города Благовещенск. После проходил воинскую службу в 37-й ОМСБр, базирующейся в Бурятии (в/ч 69647).

Во время вторжения в Украину командование ВС РФ в апреле "наградило" 33-летнего оккупанта Багаева "орденом мужества". На родине захватчика говорят, что он стал 107-м "двухсотым" из Северной Осетии, который воевал против Украины.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в Украине ликвидирован 28-летний Максим Плеханов из Саратовской области. Оккупант служил в Росгвардии. Плеханова похоронили 5 сентября в городе Вольск Саратовской области.

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