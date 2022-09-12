ВСУ ликвидировали российского офицера, когда тот перебирался через Днепр возле Антоновского моста

ВСУ ликвидировали российского подполковника Павла Машатука / Коллаж фото Reuters, Радио Свобода Анатолий Штефан

Украинские военные ликвидировали российского офицера Павла Маташука, который вместе с другими оккупантами пытался перебраться через Днепр в районе Антоновского моста. Об этом заявил украинский офицер Анатолий Штефан.

Смерть оккупанта подтвердили даже в РФ. Его ликвидировали 1 сентября.

"Подполковник Павел Маташук сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава Нации! Смерть врагам!"- написал Штефан.

Известно, что ранее Маташук убивал людей в Чечне и Сирии.

Сообщается, что украинские военные ранее уже пытались ликвидировать российского подполковника, но тогда ему удалось выжить. В тот раз Маташук вернулся на войну после лечения.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в Украине ликвидирован 28-летний Максим Плеханов из Саратовской области. Оккупант служил в Росгвардии. Плеханова похоронили 5 сентября в городе Вольск Саратовской области.

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