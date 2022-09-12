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Контрнаступление ВСУ: оккупантов выбили из более чем 20 населенных пунктов

12 сентября 2022, 07:58

Проводится взятие под контроль и стабилизационные мероприятия на освобожденных территориях.

Силы АТО, украинская армия на Донбассе
ВСУ освобождают Украину от российских захватчиков / Reuters

Вооруженные силы Украины продолжают освобождение населённых пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как отмечается в утренней сводке, опубликованной в Facebook, в ходе отступления российские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию российской федерации.

"Эта тенденция сохраняется. Так, за минувшие сутки, оккупанты вывезли награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства из населенных пунктов Большой Бурлук и Двуречная Харьковская область", - рассказали в Генштабе.

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Отмечается, что в Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой "народной милиции" из числа местных жителей.

"Всего за минувшие сутки Силам обороны удалось вытеснить врага из более чем двадцати населенных пунктов. Проводится взятие их под полный контроль и стабилизационные мероприятия", - добавили в Генштабе ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что украинская авиация уничтожила живую силу врага, а подразделения противовоздушной обороны "приземлили" российские самолеты.

В частности, было уничтожено несколько российских самолетов, сбита ракета и вертолет.

Напомним, ранее украинские военные уничтожили 80 россиян, 3 склада вражеских боеприпасов, военную технику и вооружение захватчиков на южном направлении.

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