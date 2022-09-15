Подполковником был неделю: ВСУ ликвидировали российского командира батальона

Звание подполковника оккупант получил 2 сентября, а встретил смерть 9 сентября.
Украинские военные ликвидировали российского командира мотострелкового батальона подполковника Дмитрия Кочеткова. Он был родом из города. Усть-Илимска Иркутской области. Об этом заявил полковник ВСУ Анатолий Штефан.
Кочеткову было 37 лет.
"Командир мотострелкового батальона 70–го МСП подполковник Кочетков Дмитрий совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации, смерть врагам", - написал Штефан.
Следует отметить, что звание подполковника оккупант получил 2 сентября, а встретил смерть 9 сентября.
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.
Кроме того, в Украине ликвидирован 28-летний Максим Плеханов из Саратовской области. Оккупант служил в Росгвардии. Плеханова похоронили 5 сентября в городе Вольск Саратовской области.
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