Подполковником был неделю: ВСУ ликвидировали российского командира батальона

ВСУ ликвидировали российского подполковника / Коллаж фото Анатолий Штефан, Радио Свобода, Reuters

Украинские военные ликвидировали российского командира мотострелкового батальона подполковника Дмитрия Кочеткова. Он был родом из города. Усть-Илимска Иркутской области. Об этом заявил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Кочеткову было 37 лет.

"Командир мотострелкового батальона 70–го МСП подполковник Кочетков Дмитрий совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации, смерть врагам", - написал Штефан.

Следует отметить, что звание подполковника оккупант получил 2 сентября, а встретил смерть 9 сентября.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в Украине ликвидирован 28-летний Максим Плеханов из Саратовской области. Оккупант служил в Росгвардии. Плеханова похоронили 5 сентября в городе Вольск Саратовской области.

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