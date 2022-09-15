В российской глубинке взорвалась ракета, которую русские запустили по Украине / Информ-Напалм, скриншот из видео

В российской глубинке ‒ в районе села Кендже-Кулак Ставропольского края упала ракета русской армии, которая, по всей видимости, предназначалась для подлого удара по Украине. Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm со ссылкой на российские СМИ.

Сообщется, что в результате удара пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. Подконтрольные русским властям Telegram-каналы писали, что упал и загорелся на Ставрополье якобы беспилотник.

Однако эксперты внимательно рассмотрели обломки на опубликованных фото и с высокой степенью вероятности идентифицировали, что упавший возле села "неизвестный летательный аппарат" – российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800. Хотя на появившихся позже фото изображена хвостовая часть ракеты, похожей на ракету 9-А-7660 "Кинжал".

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"Не исключено, что российские СМИ подбрасывают фейковые фото, чтобы усложнить идентификацию или скрыть обстоятельства крушения", – допустили эксперты.

Напомним, ранее русские оккупанты так неудачно запустили ракету "Точка-У" над Алчевском, что она сразу же разлетелась на куски. Такое в мессенджере Telegram опубликовал известный журналист Андрей Цаплиенко.

"Российская "Точка У" взрывается над Алчевском. После неудачного пуска рассыпается на части. За первым пуском сразу идет старт второй ОТР в сторону Северодонецка или Лисичанска", – написал он.

Российские захватчики снова опозорились во время использования ракетного комплекса "Искандер". Ракета, которую они запустили, упала в поле недалеко от их позиций, не пролетев и 10 секунд.

На видеозаписи инцидента заметно как захватчики запускают ракету, однако она явно летит не туда, куда они хотели бы, а падает буквально "под носом" у оккупантов.

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