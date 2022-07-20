"Не смешите Искандеры": оккупанты снова опозорились неудачным запуском ракеты – упала под носом

Оккупанты снова опозорились неудачным запуском ракеты – упала прямо "под носом"/ скрин

Российские захватчики снова опозорились во время использования ракетного комплекса "Искандер". Ракета, которую они запустили, упала в поле недалеко от их позиций, не пролетев и 10 секунд.

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале "Стратком ВСУ". На нем видно, как захватчики запускают ракету, однако она явно летит не туда, куда они хотели бы, а падает буквально "под носом" у оккупантов.

В подписи к видео авторы дали возможность подписчикам самим выбрать, как назвать такое явление, что уже неоднократно повторялось: оружие "анало-говнет", "не смешите искандеры", "оружие в руках криворуких" и т.п.

"Искандеры" могут запускать ракеты на расстояние до 500 километров. Стоит отметить, что разработчики "Искандеров" постоянно говорят, что такой военной технике якобы "нет аналогов в мире", и что снаряды, которые выпускают ракетные системы, летят "строго по заданной траектории" и "попадают точно в цель".

Напомним, недавно у оккупантов произошел подобный конфуз в Херсонской области. Захватчики выпустили четыре ракеты, которыми хотели обстрелять украинцев. Но все снаряды взорвались прямо над их позициями.

Ранее в Херсонской ОВА заявили, что если ВСУ полностью уничтожат Антоновский мост в Херсоне, российские военные окажутся в ловушке, ведь для них будет перерезан путь к отступлению.

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