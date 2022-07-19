На Херсонщине 4 ракеты взорвались над позициями оккупантов, которые их запустили

Снаряды даже не успели отлететь дальше и взорвались прямо над головами захватчиков.
Во временно оккупированной Херсонской области произошел очередной казус с российскими ракетами.
Захватчики выпустили четыре ракеты, которыми хотели обстрелять украинцев. Однако снаряды взорвались прямо над их позициями. Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Х****й Херсон".
В социальных сетях сообщали, что оккупанты запускали эти ракеты в направлении Николаева. Однако во время очередного запуска четыре из них взорвались, даже не успев отлететь от позиций.
Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые населенные пункты, запуская ракеты с территории временно оккупированной Херсонщины.
Ранее сообщалось, что украинские военные метко ударили по скоплению российских захватчиков в Бериславском районе Херсонской области. Потери врага после точного удара украинских бойцов подсчитываются.
Напомним, заместитель председателя Херсонского областного совета Игорь Соболевский отмечает, что освобождение Херсонщины может произойти уже в августе в этом году. На захваченных российскими захватчиками территориях юга нашего государства очень много людей, которые ждут, когда придет ВСУ. Поэтому Украина не имеет права проиграть на юге.
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