На Херсонщине 4 ракеты взорвались над позициями оккупантов, которые их запустили/ УНИАН, скрин из видео

Во временно оккупированной Херсонской области произошел очередной казус с российскими ракетами.

Захватчики выпустили четыре ракеты, которыми хотели обстрелять украинцев. Однако снаряды взорвались прямо над их позициями. Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Х****й Херсон".

В социальных сетях сообщали, что оккупанты запускали эти ракеты в направлении Николаева. Однако во время очередного запуска четыре из них взорвались, даже не успев отлететь от позиций.

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые населенные пункты, запуская ракеты с территории временно оккупированной Херсонщины.

Ранее сообщалось, что украинские военные метко ударили по скоплению российских захватчиков в Бериславском районе Херсонской области. Потери врага после точного удара украинских бойцов подсчитываются.

Напомним, заместитель председателя Херсонского областного совета Игорь Соболевский отмечает, что освобождение Херсонщины может произойти уже в августе в этом году. На захваченных российскими захватчиками территориях юга нашего государства очень много людей, которые ждут, когда придет ВСУ. Поэтому Украина не имеет права проиграть на юге.

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