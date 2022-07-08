Херсонская и Запорожская области будут освобождены за три-четыре недели: генерал призвал оккупантов бежать

Херсонская и Запорожская области будут освобождены в июле-августе / скриншот, УНИАН

В июле-августе этого года ВСУ получат возможность провести спецоперацию, в результате которой будет освобождены Херсонская и Запорожская области.

Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал в интервью Главреду, что уже в середине лета будет фактически завершен первый этап подготовки резерва и обучения на новейших образцах западной техники и вооружения, которые сегодня поступают в Украину.

Также Маломуж отметил, что пока Путин сосредоточен на востоке, на Луганской и Донецкой областях, резервы России ограничены. Поэтому эффективный наступательный сезон может начаться во второй половине июля-августе на востоке Украины.

Читайте такжеВСУ получат шанс освободить Херсон: израильский офицер указал на просчет армии РФ"Я считаю, что наступательные операции по окружению Херсона будут происходить очень активно, в частности, мы будем пробивать пути к морю, чтобы создавались условия для окружения врага. У России нет мотивации держать Херсон, если будет окружение – есть мотивация убегать. Потому что российские военнослужащие будут либо уничтожены, либо взяты в плен. Пока перешеек для выхода не заблокирован, поэтому им надо бежать раньше", - отметил Маломуж.

Для этого нам надо создать мощное давление на врага как на херсонском, так и на запорожском направлении, считает генерал.

Читайте такжеУкраина готовится к освобождению Херсона, идут артиллерийские бои - ISW"Это может быть первая стратегическая наступательная операция на юге Украины. То есть, в целом, речь идет об освобождении юга в августе. Все предпосылки для этого либо уже есть, либо создаются сейчас. Я считаю, что мы в состоянии это сделать, и за три-четыре недели мы можем реализовать крупные наступательные операции", - подытожил Маломуж, добавив, что освобожден будет не только Херсон, но и Запорожская область.

Напомним, ранее была информация о том, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге в после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.

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