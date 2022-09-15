ВСУ "покрошили" российских десантников: уничтожен "элитный" полк оккупантов

ВСУ уничтожили подразделение российских десантников / gunm.ru

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли ощутимые потери российским оккупационным войскам на Бахмутском направлении.

Об этом идет речь в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook.

Отмечается, что по предварительным данным, подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137 парашютно-десантного полка 106 парашютно-десантной дивизии вооруженных сил РФ.

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В Генштабе добавили, что значительные потери не разрешают продолжать боевые действия указанным подразделением без проведения дополнительных мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Харьковском направлении российские оккупанты из состава 202-го отдельного мотострелкового полка отошли с позиций и переместились в ближайшую лесополосу.

При этом подразделение РФ осталось без командиров и связи.

Кроме того, в Херсонской области украинские минометчики из состава морской пехоты уничтожили взводный опорный пункт российских оккупантов.

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