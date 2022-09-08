На Херсонщине морпехи уничтожили взводный пункт РФ: оккупанты бежали, бросив позиции

Морпехи разбили вражеские позиции на Херсонщине / Фото: mil.gov.ua

В Херсонской области украинские минометчики из состава морской пехоты уничтожили взводный опорный пункт российских оккупантов.

Об этом идет речь в сообщении в Facebook пресс-службы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. Украинские защитники также публикуют видео операции.

"Недавно наши минометчики "денацифицировали" взводный опорный пункт рашистов на Херсонщине", - говорится в сообщении.

Уточняется, что под огнем 120мм калибра морских пехотинцев российские оккупанты "замедлили темп наступления" и оставили свои позиции".

Контрудары ВСУ на Херсонщине

Напомним, ранее сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Ранее сообщалось, что украинская авиация в субботу, 3 августа, нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.

В результате российское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.

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