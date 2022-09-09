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"Элитный" полк российских десантников разгромлен ВСУ: потери оккупантов зашкаливают

9 сентября 2022, 18:25

237-й гвардейский десантно-штурмовой полк России прекратил свое существование.

Российские военные
Российские военные терпят поражение в Украине / Reuters, Радио Свобода

На Харьковском направлении российские оккупанты из состава 202-го отдельного мотострелкового полка отошли с позиций и переместились в ближайшую лесополосу, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram, подразделение РФ осталось без командиров и связи.

"Пока звонят родным с просьбами связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше. Некоторые просят жен обращаться на горячие линии министерства обороны России и Красного Креста с требованием вывести их с территории Украины", - уточнили в разведке.

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В ГУР также рассказали о том, что 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк России прекратил свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих.

"Значительная часть выживших находятся в крайне тяжелом состоянии", - добавили в украинской разведке.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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ВСУ Харьковская область война России и Украины
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