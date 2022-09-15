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Оккупанты будут сдаваться: на Западе признали контрнаступление ВСУ на Харьковщине крупнейшим поражением РФ

15 сентября 2022, 14:24

Успешные действия украинских воинов в Харьковской области стали для войск России крупнейшим поражением со времен Второй мировой.

Украинские военные, ВСУ
На Западе признали контрнаступление ВСУ на Харьковщине крупнейшим поражением РФ/ Генштаб ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на Харьковщине стало одним из величайших контратак в современной истории. В то же время для страны-агрессора России этот провал стал крупнейшим поражением со времен Второй мировой войны.

Об этом заявил научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк в статье для Daily Mail. Он отметил, что украинские силы теперь пытаются удержать свой импульс на поле боя.

Бронк подчеркнул, что российские войска после такого провала вполне вероятно начнут массово сдаваться.

При этом в Кремле будут искать варианты, как ответить на такое военное поражение. Этот военный провал стал для оккупантов крупнейшим в войне против Украины с тех пор, как они не смогли захватить украинскую столицу и были вынуждены отойти из Киевской и Черниговской областей весной.

Бронк также намекнул, что этот провал захватчиков в этом году будет не последним.

"Это было одно из самых успешных контрнаступлений, которые мы видели в современной истории, с точки зрения территории, завоеванной при заданной скорости продвижения. Украина "заманила" Россию, чтобы она согласилась на бой на истощение в очень невыгодном в военном отношении положении", – сказал Бронк.

Он добавил, что войскам РФ теперь будет "трудно избежать новых бедствий до зимы".

Наступление ВСУ на Харьковщине

Ранее сообщалось, что после освобождения Купянска и Изюма войска РФ уже не смогут проводить успешные операции. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж. Купянск был для РФ важной логистической точкой – он был нужен оккупантам как для удержания своих позиций, так и для развития дальнейшего наступления.

Также Маломуж отмечал, что после успеха ВСУ на Харьковщине войска РФ могут бежать уже из Херсонской области. Он подчеркнул, что армия Украины операцией в Харьковской области предотвратила захват Донетчины.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что неудача российских оккупантов в Харьковской области в результате контрнаступления ВСУ заставила Кремль признать свое поражение. Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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