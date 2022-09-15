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Осталась одна зенитная установка из восьми: в РФ проговорились, как "планово" убегали с Харьковщины

15 сентября 2022, 12:50

"Плановая перегруппировка" войск, как это спешно назвали в России, была на самом деле быстрым бегством от ВСУ.

Уничтоженная российская техника, российские военные
В РФ проговорились, как "планово" бежали из Харьковщины/ Reuters, УНИАН

В стране-агрессоре РФ побег российских войск из оккупированной части Харьковской области назвали "плановой перегруппировкой", чтобы не признавать своего очередного поражения. Однако скрыть правду агрессорам не удается, и российские пропагандисты время от времени проговариваются, как же "планово перегруппировывались" – а на самом деле быстро накивали пятками – российские войска на Харьковщине.

Очередным таким "проколом" стало сообщение о гибели одного из российских оккупантов во время бегства их колонны. На это обратил внимание полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц"), о чем он написал в Twitter.

Полковник ВСУ опубликовал скрин из пропагандистских пабликов, в котором сообщается о ликвидации захватчика. При этом автор поста в паблике неосторожно выказал, как оккупанты накивали пятками.

Штефан обратил внимание, что оккупанты так планово перегруппировывались, что аж технику "погубили".

"Планово перегруппировывались (убегали) так, что из колонны восьми единиц техники планово осталась одна", – с сарказмом отметил офицер ВСУ.

В пропагандистском посте рассказывается, что военный российских вооруженных сил Валерий Камальдинов вместе с другими "товарищами по оружию" попал в засаду под Балаклеей на Харьковщине. Украинские военные обстреляли колонну, и этот оккупант погиб одним из первых, ведь был впереди. Многих других захватчиков воины ВСУ взяли в плен.

"Из восьми машин вернулась замыкающая ЗУшка (советская спаренная зенитная установка, – ред.) на "Урале". Валера был на первой ЗУшке, сразу несколько NLAW прилетело", – признались россияне.

Российские военные
Twitter Штирлиц

Наступление ВСУ на Харьковщине

Ранее сообщалось, что после освобождения Купянска и изюма войска РФ уже не смогут проводить успешные операции. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж. Купянск был для РФ важной логистической точкой – он был нужен оккупантам как для удержания своих позиций, так и для развития дальнейшего наступления.

Также Маломуж отмечал, что после успеха ВСУ на Харьковщине войска РФ могут бежать уже из Херсонской области. Он подчеркнул, что армия Украины операцией в Харьковской области предотвратила захват Донетчины.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что неудача российских оккупантов в Харьковской области в результате контрнаступления ВСУ заставила Кремль признать свое поражение. Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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