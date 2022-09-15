'За 'длинным столом' еще не поняли': в ОП потроллили Путина после освобождения Изюма

Президент Украины не боится появляться на фронте, подчеркнул Михаил Подоляк.
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал поездку президента Владимира Зеленского в освобожденный Изюм Харьковской области, а также потроллил российского президента Владимира Путина.
Российский лидер, в отличии от президента Украины, боится появляться на фронте, подчеркнул он в Twitter.
"Буквально в нескольких километрах от линии фронта в освобожденном Изюме Зеленский конкретно указывает, почему Россия позорно и катастрофически проигрывает войну... Кто-то за "длинным столом" еще не понял?", — написал Подоляк.
При этом Подоляк опубликовал фото посещения Зеленским освобожденного Изюма.
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
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