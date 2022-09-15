'За 'длинным столом' еще не поняли': в ОП потроллили Путина после освобождения Изюма

Владимир Зеленский в освобожденном Изюме / president.gov.ua

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал поездку президента Владимира Зеленского в освобожденный Изюм Харьковской области, а также потроллил российского президента Владимира Путина.

Российский лидер, в отличии от президента Украины, боится появляться на фронте, подчеркнул он в Twitter.

"Буквально в нескольких километрах от линии фронта в освобожденном Изюме Зеленский конкретно указывает, почему Россия позорно и катастрофически проигрывает войну... Кто-то за "длинным столом" еще не понял?", — написал Подоляк.

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При этом Подоляк опубликовал фото посещения Зеленским освобожденного Изюма.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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