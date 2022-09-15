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Освобождение Крыма: экс-замглавы Генштаба назвал главные условия

15 сентября 2022, 11:49

Украинские власти достаточно четко высказывались о необходимости деоккупации полуострова, напомнил Игорь Романенко.

Игорь Романенко
Игорь Романенко оценил перспективы освобождения Крыма / Фото УНИАН

Для освобождения Крыма от российских оккупантов необходимо сочетание нескольких факторов, заявил генерал-лейтенантом запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

ВСУ нужны соответствующие резервы, а также должна закончиться операция на херсонском и донецком направлениях. Свое мнение он высказал в ходе чата в Главреде, отвечая на один из вопросов читателей.

"Только после этого мы сможем говорить, каким образом мы сможем освобождать Крым", - уточнил генерал-лейтенант.

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При этом он напомнил о том, что украинские власти достаточно четко высказывались о необходимости деоккупации полуострова.

"Это говорит о том, что украинские военные должны готовиться к такого рода действиям. Наше правительство и общество должны работать над тем, чтобы обеспечивать ВСУ всем необходимым для реализации таких планов", - добавил Романенко.

Ранее Романенко заявил о том, что первые американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS прибудут в Украину до конца 2022 года.

Остальные поставки ЗРК будут ожидаться на протяжении двух лет.

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