Пушилин причастен к убийству Захарченко и сотрудничал с Украиной - СМИ

Денис Пушилин и Александр Захарченко / коллаж фото УНИАН

Нынешний главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин якобы был агентом украинских спецслужб четыре года и лично организовывал убийство своего предшественника Александра Захарченко. в начале "русской весны" и несколько лет после захвата оккупантами части Донецкой области. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на свой источник ‒ бывшего работника украинских спецслужб.

По его словам, Пушилин был официальным агентом Украины с 2014 по 2018 год. Завербовали его украинские спецслужбы еще в начале 2010-х. В начале вторжения России 2014 года Пушилина уже полноценно использовали "втемную".

Затем, якобы когда российские боевики под командованием Гиркина потерпели провал в Славянске, Пушилин разочаровался в идеях "русского мира" ‒ особенно когда понял, что обогатиться ему по-крупному не удастся. Тогда-то ему украинские разведчики и предложили официальное сотрудничество ‒ с оплатой за нужную информацию и "обещали амнистию" за все его преступления.

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Обязательство о сотрудничестве Пушилин подписал 4 августа 2014-го и взял себе оперативный псевдоним "Мавродий".

Уже в качестве агента спецслужб Пушилин несколько раз виделся со своим куратором в Донецке –проводил его через блокпосты.

"Делал он многое. У него было много доверенных "депутатов" "ДНР", которых он использовал в темную. Собирал информацию, которой они владели. Отмечал нам на картах штабы, места дислокации подразделений, рассказывал об офицерах, обо всех своих связях с ФСБ. В общем, благодаря ему мы владели достаточно полной информацией о том, что происходит в расположении врага", – рассказал источник журналистов.

Кроме того, действующий главарь квазиреспублики якобы либо лично ликвидировал предыдущего главаря "ДНР" Александр Захарченко. Люди Пушилина несколько месяцев следили за Захарченко, составляли карту маршрутов, установили, где и в какое время он обедает и ужинает.

Выбор пал на кафе "Сепар". Пушилин якобы лично руководил тем, куда и как устанавливают взрывчатку его подчиненные, а вскоре после ликвидации главаря боевиков стал одним из претендентов на пост главаря "ДНР".

"Когда Захарченко отправился к Кобзону, из "республики" бежал Тимофеев-Ташкент ["министр финансов "ДНР" - Главред]. Пушилина начали продвигать на должность главаря террористов. Тогда были какие-то спецпроверки от россиян, он оборвал все каналы связи с нами. Ликвидировал непосредственных исполнителей убийства. Короче, стал неуправляемым" ,– подчеркнул бывший сотрудник спецслужб.

Напомним, ранее сообщалось о том, тчо главарь террористической "Донецкой народной республики" Денис Пушилин сбежал с Донбасса, опасаясь стремительного наступления Вооруженных сил Украины.

Ставленник российских оккупантов, вероятнее всего, сейчас уже находится на территории России.

До того в украинской разведке сообщили, что среди главарей "ДНР" распространяются панические настроения из-за того, что в псевдореспублике не осталось мужчин, которых удалось бы мобилизовать. Подавляющее большинство людей призывного возраста из псевдореспублики уже отправили на войну.

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