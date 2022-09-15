УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пушилин причастен к убийству Захарченко и сотрудничал с Украиной - СМИ

15 сентября 2022, 12:16

По словам бывшего работника украинских спецслужб, главарь "ДНР" Денис Пушилин был агентом украинцев с 2014 по 2018 год под псевдонимом "Мавродий".

Пушилин, Захарченко
Денис Пушилин и Александр Захарченко / коллаж фото УНИАН

Нынешний главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин якобы был агентом украинских спецслужб четыре года и лично организовывал убийство своего предшественника Александра Захарченко. в начале "русской весны" и несколько лет после захвата оккупантами части Донецкой области. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на свой источник ‒ бывшего работника украинских спецслужб.

По его словам, Пушилин был официальным агентом Украины с 2014 по 2018 год. Завербовали его украинские спецслужбы еще в начале 2010-х. В начале вторжения России 2014 года Пушилина уже полноценно использовали "втемную".

Затем, якобы когда российские боевики под командованием Гиркина потерпели провал в Славянске, Пушилин разочаровался в идеях "русского мира" ‒ особенно когда понял, что обогатиться ему по-крупному не удастся. Тогда-то ему украинские разведчики и предложили официальное сотрудничество ‒ с оплатой за нужную информацию и "обещали амнистию" за все его преступления.

Видео дня

Обязательство о сотрудничестве Пушилин подписал 4 августа 2014-го и взял себе оперативный псевдоним "Мавродий".

Пушилин, документ

Уже в качестве агента спецслужб Пушилин несколько раз виделся со своим куратором в Донецке –проводил его через блокпосты.

"Делал он многое. У него было много доверенных "депутатов" "ДНР", которых он использовал в темную. Собирал информацию, которой они владели. Отмечал нам на картах штабы, места дислокации подразделений, рассказывал об офицерах, обо всех своих связях с ФСБ. В общем, благодаря ему мы владели достаточно полной информацией о том, что происходит в расположении врага", – рассказал источник журналистов.

Кроме того, действующий главарь квазиреспублики якобы либо лично ликвидировал предыдущего главаря "ДНР" Александр Захарченко. Люди Пушилина несколько месяцев следили за Захарченко, составляли карту маршрутов, установили, где и в какое время он обедает и ужинает.

Выбор пал на кафе "Сепар". Пушилин якобы лично руководил тем, куда и как устанавливают взрывчатку его подчиненные, а вскоре после ликвидации главаря боевиков стал одним из претендентов на пост главаря "ДНР".

"Когда Захарченко отправился к Кобзону, из "республики" бежал Тимофеев-Ташкент ["министр финансов "ДНР" - Главред]. Пушилина начали продвигать на должность главаря террористов. Тогда были какие-то спецпроверки от россиян, он оборвал все каналы связи с нами. Ликвидировал непосредственных исполнителей убийства. Короче, стал неуправляемым" ,– подчеркнул бывший сотрудник спецслужб.

Напомним, ранее сообщалось о том, тчо главарь террористической "Донецкой народной республики" Денис Пушилин сбежал с Донбасса, опасаясь стремительного наступления Вооруженных сил Украины.

Ставленник российских оккупантов, вероятнее всего, сейчас уже находится на территории России.

До того в украинской разведке сообщили, что среди главарей "ДНР" распространяются панические настроения из-за того, что в псевдореспублике не осталось мужчин, которых удалось бы мобилизовать. Подавляющее большинство людей призывного возраста из псевдореспублики уже отправили на войну.

Другие новости:

ДНР Александр Захарченко Денис Пушилин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:00

Гороскоп на завтра 16 сентября 2022: Близнецам – деньги, Весам- судьбоносная встреча, Рыбам – зависть

12:50

Осталась одна зенитная установка из восьми: в РФ проговорились, как "планово" убегали с ХарьковщиныВидео

12:48

Лунный посевной календарь на октябрь 2022: что и когда сажать

12:46

Путин решил объявить в РФ частичную мобилизацию: СМИ назвали датуВидео

12:24

Бывшая жена Виталия Кличко без бюстгальтера покрасовалась в легком сарафане

Реклама
12:16

Пушилин причастен к убийству Захарченко и сотрудничал с Украиной - СМИ

11:59

"За "длинным столом" еще не поняли": в ОП потроллили Путина после освобождения ИзюмаВидео

11:49

Освобождение Крыма: экс-замглавы Генштаба назвал главные условияВидео

11:43

Остался только Лукашенко, который рубит дровамнение

11:38

Путинист Киркоров признался в смертном грехе: "Я борюсь с этим всю жизнь!"

11:08

Потап вернулся в Украину и рассказал, что у него случилось с лицомВидео

10:45

Шойгу выгонят с должности за поражение в войне: в США назвали нового фаворита ПутинаВидео

10:44

США передадут Украине ЗРК NASAMS уже в этом году - генерал РоманенкоВидео

10:30

Волосы перестанут выпадать через неделю: секретный рецепт действенной маски от японокВидео

10:08

Немецкое оружие сыграло решающую роль в успехах украинской армии - ШольцВидео

09:56

Ракеты ATACMS и танки: в США сделали громкое заявление о новом оружии для ВСУВидео

09:48

Подполковником был неделю: ВСУ ликвидировали российского командира батальонаВидео

09:37

ДТП с Зеленским: опубликованы кадры с места происшествияВидео

09:35

Генерал ВСУ объяснил, почему Крымский мост уничтожить гораздо сложней, чем АнтоновскийВидео

09:20

Заваливают любимых подарками и выполняют все прихоти: 4 имени мужчин-подкаблучниковВидео

Реклама
09:15

Дмитрий Комаров показал смертельные "сюрпризы" окупантов на Харьковщине

09:00

Отступление России не остановит войну, через 2-3 года она атакует нас с новой силой - КузанВидео

08:59

Разрушение переправ ВСУ: в США раскрыли цель российского удара по дамбе в Кривом РогеВидео

08:56

Повышение зарплаты-"минималки": как изменятся выплаты, налоги и штрафы с октябряВидео

08:23

В российской глубинке взорвалась ракета, которую русские запустили по Украине

08:21

ВСУ "покрошили" российских десантников: уничтожен "элитный" полк оккупантовВидео

08:06

Украина не оставила россиянам шансов в Харьковской областимнение

07:46

Генерал-разведчик назвал ключевые задачи ВСУ на Харьковском направленииВидео

07:05

Как постирать одежду в машинке без воды: 10 шагов, как пользоваться "стиралкой" без водопровода

06:54

"Мелкое, косое и рябое": Арестович "опустил" Путина и назвал его главный страхВидео

06:26

ВСУ на юге взорвали вражеские склады с БК и уничтожили десятки оккупантов с техникойВидео

06:21

Россия не должна иметь права держать ракеты типа Искандер возле границы с Украиноймнение

05:50

Украину разжарит до + 33°: когда и где врежет максимальное пеклоВидео

05:00

После успеха ВСУ на Харьковщине войска РФ могут сбежать уже с Херсонской области – МаломужВидео

03:20

Идеально вкусный фарш для голубцов, котлет и вареников: пошаговый рецепт за 20 минутВидео

03:03

"Покажитесь врачу": Волочкова расставила ноги и напугала людей

02:40

Генерал США перечислил три фактора, которые могут привести к распаду РоссииВидео

02:10

Украина погрузится в туман: синоптики предупредили об опасности и возвращении жарыВидео

01:58

Зеленского осмотрели врачи: президент Украины попал в ДТП в Киеве

01:34

Мастерица экзотических наслаждений: Деми Роуз в тесных кружевах едва прикрыла грудь сердечками

Реклама
00:51

Приметы на 15 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы беды в дом не впуститьВидео

14 сентября, среда
23:52

Как ВСУ удалось стремительно вернуть оккупированные территории: генерал Маломуж дал ответВидео

23:49

Лобода в крошечном платье показала грустные глаза

23:40

"Я ненавижу это": король Чарльз III в гневе устроил истерику на людяхВидео

23:12

"Если нужно убить сто детей - они убьют": Арестович назвал цель удара россиян по Кривому РогуВидео

23:07

Дочь путинистки Егоровой со слезами на глазах рассказала, как та лупила ее в детстве

22:58

Шольц после разговора с Путиным удивил заявлением о позиции президента РФ по войне в УкраинеВидео

22:52

Бритни Спирс захейтила Агилеру за лишний вес

22:34

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине: Данилов озвучил соотношение потерь Украины и оккупантовВидео

22:18

Сильно поправилась: в сети обсуждают изменившуюся КаменскихВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять