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Пушилин пакует чемоданы: в "ЛДНР" паника из-за наступления ВСУ

9 сентября 2022, 23:09

ВСУ могут прорвать линию обороны и сразу взять Донецк, истерят в "ДНР".

Пушилин, ВСУ
Денис Пушилин в панике из-за наступления ВСУ / фото коллаж УНИАН

Главари террористических "ДНР" и "ЛНР" паникуют на фоне стремительного наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Ставленники Кремля на захваченных территориях Донбасса откровенно боятся возможного прорыва украинской армии в ОРДЛО. Об этом сообщает Канал 24 со ссылкой на данные украинской разведки.

"Местные террористы в шоке. Мол, ВСУ нужно лишь прорвать линию обороны и Донецк можно сразу захватить", – сообщили в разведке.

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В сообщении уточняется, что главарь "ДНР" Денис Пушилин запаниковал и куда-то уехал. А вот остальные "власти" упаковывают чемоданы.

В разведке добавили, что среди главарей "ДНР" растерянность – в "администрации" квазиреспублики целый день не было вообще никого.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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